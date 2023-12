Argentina: ministra del Capitale umano, chi blocca le strade perderà i sussidi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Capitale umano dell'Argentina, Sandra Pettovello, ha affermato che "chi blocca le strade perderà il sussidio sociale". In una conferenza stampa pubblicata su X dall’Ufficio del presidente Javier Milei, Pettovello ha avvertito che "coloro che promuovono, istigano, organizzano o partecipano alle manifestazioni perderanno ogni tipo di dialogo con il ministero" che lei guida. “Manifestare è un diritto, ma lo è anche circolare liberamente nel territorio argentino per andare al luogo di lavoro", ha continuato Pettovello. “Controlleremo tutte le organizzazioni sociali che distribuiscono sussidi sociali, eliminando le intermediazioni", ha affermato la ministra, aggiungendo che “nessuno può obbligarvi ad andare a una manifestazione sotto la minaccia di sottrarvi il sussidio". “Stiamo lavorando affinché tutti i cittadini possano recuperare il lavoro, l'autonomia e quindi la libertà", ha spiegato Pettovello, che ha fornito un numero di telefono ai destinatari dei sussidi affinché "possano denunciare se vengono interrotti per la mancata partecipazione a una manifestazione". (Abu)