Imprese: Elt Group, nel 2023 cresce volume ordini, si allargano dimensioni gruppo (5)

- Per sostenere l’importante crescita dei ricavi e affrontare nuovi mercati, Elt negli ultimi anni ha lanciato quattro importanti progetti disruptive di trasformazione del proprio modello industriale fondati su un Digital Twin avanzato dei prodotti, Digitalizzazione del Manufacturing e della Supply Chain e Customer Service Excellence sulla logistica. Anche quest’anno cresce il numero di dipendenti con 170 nuovi ingressi. Negli ultimi sette anni Elt ha conseguito la certificazione Great Place to Work raggiungendo, nel 2023, un Trust Index pari a 73 con un incremento di sette punti sul 2022 e registrando il punteggio più alto mai raggiunto dall’azienda. Nel 2023 Elt Group si è confermata, per il secondo anno consecutivo, tra le “Best managed companies” di Deloitte, unica realtà del settore della difesa e unica azienda del Lazio a ricevere questo prestigioso riconoscimento. Infine il Premio Minerva 2023, organizzato da Unindustria e Federmanager, con la menzione speciale per l’impegno nelle azioni di work-life balance. La sostenibilità è sempre più protagonista della visione strategica aziendale, nel 2023 salgono a 9 gli obiettivi dell’agenda Onu 2030 perseguiti. L’attenzione alla dimensione umana, alla S della componente Social dell’Esg è sicuramente un fattore di eccellenza da sempre per Elt Group premiata in più occasioni per la sua eccellenza nel people care. Ma l’azienda ha soprattutto saputo trovare una propria specifica interpretazione degli Esg, puntando sull’Innovazione di processo e di prodotto. Machine learning, Artificial intelligence, Swap, Digital Twin nuove tecnologie, innovazione dei modelli di lavoro con impatti su efficienza e riduzione degli sprechi. Tutta la line di prodotti civili e duali inoltre è già prodotta lead free. L’azienda ha inoltre iniziato a trovare risposta alla tematica della sostenibilità anche nei prodotti, in primis l’antidrone ad uso civile Nadir e la tecnologica di contrasto ai virus respiratori E4Shield. (Com)