- "In riferimento alla richiesta di istituzione di un giurì d'onore presentata dall'onorevole Giuseppe Conte, il presidente della Camera, onorevole Lorenzo Fontana, come da prassi, ha dato indicazione di svolgere la verifica in ordine ai presupposti regolamentari necessari per dare riscontro all’istanza formulata". E' quanto si legge in una nota della presidenza della Camera dei deputati. (Com)