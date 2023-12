Tunisia: sicurezza, ministro Esteri a colloquio con sottosegretario generale Onu Lacroix

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha incontrato oggi il Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di pace, Jean-Pierre François Lacroix, a margine del 10mo seminario di alto livello sul rafforzamento della pace e della sicurezza in Africa. L'evento si è svolto ieri e oggi a Orano, in Algeria. L'incontro è stato l'occasione per uno scambio di opinioni sul contributo della Tunisia alle operazioni di mantenimento della pace a guida Onu, si legge in un comunicato stampa della diplomazia di Tunisi. Lacroix, in questa occasione, ha elogiato il contributo tunisino a queste operazioni, esprimendo il desiderio dell'organizzazione di sostenere maggiormente il Paese nordafricano, in particolare nel settore dei trasporti aerei. (segue) (Tut)