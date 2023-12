Brasile: consigliere presidenziale Amorim, governo vuole Putin al G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano desidera che il presidente russo Vladimir Putin sia presente al prossimo vertice del G20, che si terrà nel 2024 a Rio de Janeiro. Lo ha riferito Celso Amorim, consigliere per gli affari esteri del presidente del Brasile Luis Inacio Lula da Silva. "Noi vogliamo che Putin venga. Una conferenza del G20 senza la Russia è una conferenza incompleta", ha detto Amorim durante un'intervista al portale "Uol". "Se vogliamo parlare di argomenti come la riforma della governance globale, come si può ignorare la Russia? La Russia è un attore necessario. La sua assenza va contro l'interesse del G20. La Corte penale internazionale è stata creata nel periodo in cui ero ambasciatore alle Nazioni Unite ed è stata vista come un progresso. Ma il fatto è che le grandi potenze sono state escluse. Vale solo per gli altri? O per un Paese dichiarato come nemico dall'Occidente? Dove sono gli altri che hanno commesso i crimini di guerra?", ha dichiarato Amorim. Il Brasile ha assunto la presidenza del G20 a inizio dicembre. Il presidente Lula ha già dichiarato in precedenza che Putin sarà invitato al vertice, aggiungendo poi che "sa cosa può succedere" se decidesse di venire. "Lui non ha aderito alla Corte penale internazionale e neanche gli Stati Uniti, ma il Brasile sì e quindi ha delle responsabilità", ha detto Lula. (Brs)