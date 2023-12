Piemonte: Unione Industriali, imprese prudenti per inizio 2024, Torino sopra la media regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La percezione delle imprese piemontesi per il primo trimestre 2024 segue le tendenze dell'ultima parte di quest’anno - ha affermato il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay -. L'aumento consistente e repentino dei tassi di interesse è un elemento che sta determinando evidentemente la riduzione degli investimenti, condizionando le aspettative per l’export, specie verso quei Paesi che sono grandi partner storici della nostra regione, e nelle cui filiere produttive le nostre aziende sono saldamente presenti ed attive. I dati sottolineano due punti importanti: la twin transition diventa centrale per lo sviluppo industriale del nostro territorio e il binomio prodotto-servizio deve diventare centrale per portare valore aggiunto sulle produzioni e buona occupazione. Auspichiamo che il lento rientro dell'inflazione porti ad una progressiva normalizzazione dei tassi e degli investimenti. A livello nazionale, è quindi più che mai urgente avviare un piano di politica industriale incardinato anche alla rimodulazione del Pnrr attraverso le risorse del Repower Eu destinate al piano Industria 5.0. Infine, per le imprese piemontesi è imprescindibile puntare sui giovani e sulle competenze per continuare a crescere nelle filiere, conquistare nuovi mercati e attrarre nuovi investimenti e insediamenti industriali", (segue) (Rpi)