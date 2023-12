Lazio: ok da commissione al bilancio di previsione del Consiglio 2024-26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Marco Bertucci di Fd'I, ha approvato la proposta di deliberazione consiliare concernente il "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2024-2026". L’atto va ora quindi all’esame dell’Aula nell’ambito della manovra di bilancio. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Aurigemma ha relazionato sul documento, dicendo che le somme sono "rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla gestione precedente, dal momento che quest’ultima aveva posto dei paletti ben precisi, in accordo con la Corte dei conti, per evitare incrementi di spesa. Unica eccezione - ha proseguito Aurigemma -, uno stanziamento per lavori nello stabile del S. Maria della Pietà, per un milione e mezzo di euro circa". Il consigliere del Partito democratico Daniele Leodori ha osservato però che "ci sono nel documento altri incrementi di spesa non riconducibili a quello esposto dal presidente". Se quello è ammissibile, in quanto spesa per investimenti, altri tipi di spesa corrente non possono essere incrementate secondo Leodori, a rischio di eccedere i vincoli posti dal rispetto delle indicazioni della Corte dei conti. Leodori ha anche ricordato come nell’ultima gestione del centro sinistra si fosse contenuta la spesa nei limiti dei 60 milioni di euro, all’esito di riduzioni progressive nel corso degli anni. (segue) (Rer)