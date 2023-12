Farnesina: Zangrillo, 40 per cento già inserito dopo impegno a introdurre 1.500 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è lavorato con con molta dedizione sul tema del reclutamento, c’è un processo di inserimento di persone. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine della prima giornata della 16esima conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori alla Farnesina. “C’eravamo impegnati a inserire 1.500 persone nella struttura del Maeci e già il 40 per cento è stato inserito”, ha spiegato il ministro. “Avevamo parlato l’anno scorso di formazione, cioè di garantire ai dipendenti del Maeci percorsi formativi per stare al passo con i cambiamenti che stiamo vivendo. Anche su questo ho potuto riscontrare, sia da parte sindacale che degli ambasciatori, apprezzamento per quello che stiamo facendo”, ha proseguito. “La giornata di oggi è un momento importante di confronto anche con le rappresentanze sindacali. Dalla capacità di concertare e quindi di dialogo, di confronto, può nascere una diversa velocità nella soluzione dei problemi. La cosa che mi rallegra è che oggi ho visto una grande sintonia e una grande disponibilità al dialogo”, ha concluso Zangrillo. (Res)