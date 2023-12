Palermo: Rfi lancia gara per completamento passante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rete ferroviaria italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del gruppo Fs, ha avviato la gara per il completamento della “Tratta A” del Passante di Palermo. L’appalto, del valore di oltre 15 milioni di euro, prevede – riferisce una nota – l’ultimazione delle opere civili e degli impianti nella galleria tra Orleans e Notarbartolo e le finiture nella nuova fermata Papireto e in quella di Lolli, già attiva dal 2016 sul singolo binario. È inoltre previsto un restyling della fermata Lolli. La pubblicazione del bando segue l’aggiudicazione a maggio scorso dei lavori per la fermata Lazio, sulla “Tratta B”. Al termine di questi interventi, l’intero Passante, da Palermo Centrale fino all’Aeroporto di Punta Raisi, sarà a doppio binario ed elettrificato. (Rin)