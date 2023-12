Violenza donne: Conte, per contrasto politica deve fare i fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro la violenza sulle donne la politica deve fare fatti". Lo scrive sui social il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Il M5s ha scelto di dare un segnale insieme alle altre opposizioni in occasione della legge di Bilancio: utilizziamo 40 milioni che sono a disposizione della minoranza per prendere di petto questa piaga nel nostro Paese", aggiunge. "Con queste risorse aumentiamo il Reddito di libertà. Un sostegno economico mensile all'indipendenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, che era stato introdotto dal mio governo e a cui aggiungiamo un tassello importante: sgravi fiscali per le aziende che assumono le vittime di violenza. Un supporto concreto per iniziare a ricostruire la propria vita in piena autonomia. Con queste risorse investiamo in centri anti-violenza per le donne e in centri per indirizzare gli uomini maltrattanti verso percorsi virtuosi. Investiamo anche - prosegue - in formazione per operatori e magistrati che sono in prima linea. Non restiamo indifferenti al grido di dolore delle donne, delle piazze, di un Paese che ci chiede una vera svolta culturale per estirpare alla radice questo odioso fenomeno". (Rin)