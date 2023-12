Tav: al via i lavori del tunnel di base Italiano, oltre 700 lavoratori e 30 chilometri di scavi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 700 persone impegnate nel picco dell'attività e circa 30 chilometri di scavi. Sono questi i numeri del cantiere del tunnel di base della Tav sul lato Italiano, inaugurato questa mattina in Val di Susa alla presenza del vicepremier Matteo Salvini. Il raggruppamento binazionale Uxt, composto da Itinera (mandataria), Ghella e Spie Batignolles, che si è aggiudicato il miliardo di lavori in Italia, dovrà realizzare i due tubi della galleria ferroviaria fino a Susa per cui è previsto l’impiego di due frese. Il cantiere prevederà azioni per la tutela e il controllo ambientale. Il Raggruppamento si è impegnato a rendere quello di Chiomonte un cantiere a emissioni zero. Per farlo, metterà in campo una strategia che prevede da un lato la minimizzazione delle emissioni attraverso l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, sistemi tecnologici per il basso consumo energetico e veicoli, anche elettrici, a basse emissioni. Dall’altro, l’impegno a compensare le emissioni residue attraverso interventi derivanti da progetti certificati. (Rpi)