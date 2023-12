Argentina: tempesta, presidente Milei "fiducioso" delle risorse disponibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo senso Milei ha rimarcato: "Sono assolutamente fiducioso che potrete risolvere questa situazione nel miglior modo possibile con le risorse esistenti. Allo stesso tempo, voglio che sappiate che sono venuto con i miei ministri (della Sicurezza, Patricia) Bullrich, (dell'Interno, Guillermo) Francos, (del Capitale Umano, Sandra) Pettovello e (della Difesa, Luis) Petri, per fornire l'assistenza che possiamo dare dal governo nazionale, e fare un lavoro congiunto "sia con il governatore (della provincia di Buenos Aires, Axel Kicillof) e la sua squadra, sia con il sindaco (di Bahia Blanca, Federico Susbielles)". Il portavoce presidenziale, Manuel Adorni, ha fatto sapere su X che "il governo nazionale ha fornito attrezzature e personale per assistere le vittime in coordinamento con il lavoro della provincia di Buenos Aires e del comune di Bahía Blanca". Intanto nella provincia di Buenos Aires ci sono ancora quasi 500mila utenti senza elettricità, secondo le informazioni della segreteria dell'Energia, che in un comunicato ha precisato che "si stima che il 90 per cento del servizio sarà ripristinato agli utenti interessati nel giro di 72 ore" e ha raccomandato di "utilizzare l'energia elettrica in modo razionale durante questa situazione". (segue) (Abu)