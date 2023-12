Piemonte: Unione Industriali, imprese prudenti per inizio 2024, Torino sopra la media regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel I trimestre del 2024 le imprese Piemontesi prevedono una battuta d'arresto, ma Torino continua ad andare in controtendenza. Sono questi i principali dati emersi dall'analisi congiunturale presentati oggi all'Unione Industriali di Torino in collaborazione con Confindustria Piemonte. A livello Piemontese il saldo ottimisti-pessimisti è pari al -1,5 per cento, mentre a Torino è del +9,4 per cento, trainato in particolare dall'automotive. Leggermente positive anche le attese per Cuneo (+0,8 per cento), mentre le altre province registrano tutte saldi negativi. In particolare Biella (-22 per cento) e Vercelli (-12,9 per cento). A livello settoriale il manifatturiero registra un secco raffreddamento delle attese a -10,1 per cento per la produzione e al -12,6 per cento per gli ordinativi. Nei servizi il saldo dei livelli di attività è invece al +18,3 per cento e quello degli ordinativi al +21,2 per cento. (segue) (Rpi)