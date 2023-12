Imprese: Elt Group, nel 2023 cresce volume ordini, si allargano dimensioni gruppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’aggiudicazione di otto progetti finanziati europei - che comprendono attività di Ricerca e Sviluppo nei domini aereo, navale, terrestre, cyber e Spazio (React II, Fasett, E-Nacsos Euroguard, Latacc, Spider, Tiresyas ed Epicure) – l’azienda si conferma come champion europeo nel mercato di riferimento. La crescita aziendale si manifesta anche attraverso le aziende partecipate e controllate. Nel 2023 l’azienda, in partnership con Lendlease ha dato vita alla newco E4life (51 per cento Elt, 49 per cento Lendlease). La nuova azienda ha l’ambizione di far crescere tecnologicamente e portare con efficacia sul mercato la tecnologia E4Shield per l’inattivazione in aerosol dei virus respiratori, a cui la stessa Elt continua a lavorare direttamente per la parte relativa allo sviluppo tecnologico. Il translisting della partecipata Cy4gate al segmento Star di Borsa italiana, avvenuto nell’anno in corso, e il signing preliminare per l’acquisizione di Xtn, che si aggiungono alle due acquisizioni dello scorso anno di Aurora e Diateam, rappresentano passaggi decisivi nel percorso di crescita di Cy4gate, sempre più europea, e in grado di competere sugli sfidanti mercati della cyber security e intelligence. Cy4gate continua ad essere inoltre partner di Elt Group per le nuove sfide nel settore Difesa e Sicurezza. L’azienda ha inoltre completato l'acquisizione di Solynx Corporation, società con sede a Salem, New Hampshire (Usa) di cui era già azionista. (segue) (Com)