Imprese: Elt Group, nel 2023 cresce volume ordini, si allargano dimensioni gruppo (3)

- Solynx è una società di scouting tecnologico e di procurement orientato all’alta tecnologia che aumenterà le opportunità per Elt Group nell’identificare nuove tendenze tecnologiche e trasformarle in un arricchimento della propria offerta al mercato. Nel 2023 Solynx ha aumentato il proprio portafoglio ordini da 5 a 12 milioni di euro, una crescita confermata anche nel prossimo bilancio. Questa acquisizione si inserisce nel processo di internazionalizzazione del gruppo Elt, che ora ha una presenza più forte nel mercato statunitense. Nel 2023 Elt ha fatto il suo ingresso nel dominio Spazio grazie a Scorpio, il primo payload dell’azienda messo in orbita Leo (Low Earth Orbit) per attività di Electronic intelligence su dati non classificati. Ad oggi sono state effettuate più di 50 missioni ed è stato sviluppato tutto il segmento di terra per la pianificazione della missione e di analisi dei dati registrati in orbita, utilizzando innovativi algoritmi di Machine learning e Artificial Intelligence. Le successive fasi del progetto prevedono l’aumento delle funzionalità del prodotto tramite la messa in orbita di nuovi payload fino a formare una costellazione. Elt ha ora nel portafoglio prodotti anche lo Space Ew pronto per il cliente nazionale e per il mercato internazionale. Il 2023 è stato l’anno della presentazione di una nuova identità visiva dell’azienda oggi rappresentata dal brand Elt Group: un cambiamento che racconta un’azienda sempre più internazionale. (segue) (Com)