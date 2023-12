Trasporti: Frecciarossa, on air dal 20 dicembre nuovo spot Natale ambientato tra Milano e Cortina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dedicato a chi viaggia, anche con il cuore". E’ il payoff della nuova campagna di Natale targata Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (gruppo Fs italiane) - che dal 20 dicembre sarà in onda sulle principali emittenti televisive nazionali e sui canali di comunicazione del gruppo Fs. Lo spot - si legge in una nota - è ambientato tra Milano e Cortina, ed è stato girato dal regista Volfango De Biasi. Affetti, amori e amicizia contraddistinguono gli ingredienti della campagna che vede i due protagonisti incontrarsi, perdersi, rincorrersi per poi ricongiungersi grazie al Frecciarossa, inteso come mezzo di trasporto che insieme alle persone riesce far viaggiare sentimenti, storie e legami. La scelta delle località si accompagna ai camei nelle scene iniziali dell’ex sciatrice alpina Deborah Compagnoni, e dello sciatore Paralimpico delle Fiamme Oro, Renè De Silvestro, il tutto con esplicito richiamo ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui il gruppo Fs è premium partner. La campagna natalizia 2023, a cura di Ab Comunicazioni, diventa così un racconto coinvolgente ed emozionale. La colonna sonora selezionata - il brano Another Love di Tom Odell, nella versione Tiesto Remix - intende evidenziare l’approccio comunicativo caldo ed emozionale, capace di trasmettere il vero valore del viaggio e il ruolo del Frecciarossa nel creare connessioni profonde e significative.(Com)