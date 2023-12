© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Seduta del Consiglio regionale del Lazio per l'esame della manovra di Bilancio. Via della Pisana 1301 (Ore 11).VARIE- Apre al pubblico il nuovo Centro di Raccolta di Casale Cerroncino, il primo posizionato in Municipio VI. Intervengono l'assessora all'Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, e il direttore generale di Ama, Alessandro Filippi. Via del Casale Cerroncino. (Ore 9:30).- Evento "Lo sviluppo della rete Tobia- Dama per persone con disabilita". Ospedale San Camillo Forlanini, Aula Magna Agazio Menniti. All'evento prendono parte Narciso Mostarda, Direttore Generale del San Camillo, Alessia Savo, Presidente della Commissione Salute alla Pisana, Massimiliano Maselli, Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti, Vicepresidente Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, il deputato Paolo Ciani, e il coordinatore del Progetto Tobia-Dama, Stefano Capparucci. (Ore 9). (Rer)