Ucraina: presidente ceco, ci attendono cambiamenti significativi nel 2024

- La guerra in Ucraina affronterà un cambiamento significativo l’anno prossimo. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, al portale “Seznam Zpravy”. “Secondo gli indicatori attuali, non sarà un cambiamento nel senso migliore del termine. Emergerà una situazione nuova con cui avremo a che fare”, ha detto il capo dello Stato. “Ci saranno diverse importanti elezioni nei Paesi decisivi per lo sviluppo della situazione: ci saranno elezioni in Russia, dove Vladimir Putin probabilmente vincerà senza grandi sorprese, ma anche negli Stati Uniti, dove l’esito è tutto fuorché certo”, ha avvertito Pavel. E’ immaginabile che anche l’attesa del voto statunitense abbia un impatto sul campo, ha aggiunto. “Putin ha spiegato che non ci sarà spazio per colloqui di pace finché l’esito delle elezioni negli Usa non sarà chiaro. Dicendo questo, ha esplicitato che i suoi partner in possibili negoziati sono nient’altro che gli Stati Uniti e non i principali Paesi europei”, ha dichiarato Pavel. “Se vincerà Donald Trump, Putin si attende di essere in grado di giungere a un accordo con lui, indipendentemente da quello che l’Ucraina e il resto d’Europa pensano”, ha segnalato Pavel. Nell’ottica di Putin, questo compromesso “restituirebbe alla Russia lo status di attore chiave e gli altri dovrebbero in qualche modo tollerarlo”. (Vap)