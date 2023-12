Ue: Consiglio e Parlamento europeo raggiungono accordo su nuovi standard Euro 7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle nuove regole per ridurre le emissioni del trasporto stradale di autovetture, furgoni, autobus, camion e rimorchi (Euro7). Secondo l'accordo approvato, i veicoli dovranno rispettare i nuovi standard più a lungo, garantendo che rimangano più puliti per tutta la loro vita. Per le autovetture e i furgoni, i negoziatori hanno concordato di mantenere le attuali condizioni e i limiti delle emissioni di gas di scarico Euro 6. Su richiesta del Parlamento, il numero di particelle di scarico sarà misurato a livello di Pn10 (anziché Pn23, includendo così le particelle più piccole). Per gli autobus e gli autocarri, il testo concordato prevede limiti più severi per le emissioni di scarico misurate in laboratorio (ad esempio, limite di NOx di 200 mg/kWh) e in condizioni di guida reali (limite di NOx di 260 mg/kWh), pur mantenendo le attuali condizioni di test previste per l'Euro 6. L'accordo stabilisce inoltre limiti per le emissioni di particelle in frenata (Pm10) per auto e furgoni (3mg/km per i veicoli elettrici puri; 7mg/km per la maggior parte dei veicoli con motore a combustione interna, ibridi elettrici e a celle a combustibile; e 11mg/km per i grandi furgoni). (segue) (Beb)