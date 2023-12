Ue: Consiglio e Parlamento europeo raggiungono accordo su nuovi standard Euro 7 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Introduce inoltre requisiti minimi di prestazione per la durata delle batterie nelle auto elettriche e ibride (80 per cento dall'inizio del ciclo di vita fino a cinque anni o 100 mila km, e 72 per cento fino a otto anni o 160 mila km) e nei furgoni (75 per cento dall'inizio del ciclo di vita fino a cinque anni o 100 mila km, e 67 per cento fino a otto anni o 160 mila km). Il testo prevede anche l'introduzione di un Passaporto ambientale del veicolo, da rendere disponibile per ogni veicolo e contenente informazioni sulle sue prestazioni ambientali al momento dell'immatricolazione (come limiti di emissioni inquinanti, emissioni di Co2, consumo di carburante e di energia elettrica, autonomia elettrica, durata della batteria). Gli utenti dei veicoli avranno anche accesso a informazioni aggiornate sul consumo di carburante, sullo stato di salute delle batterie, sulle emissioni inquinanti e su altre informazioni pertinenti generate dai sistemi e dai monitor di bordo. Inoltre, le case automobilistiche dovranno progettare i loro veicoli in modo da impedire la manomissione dei sistemi di controllo delle emissioni attraverso la digitalizzazione del monitoraggio dell'automobile. Il Parlamento e il Consiglio devono adesso approvare formalmente l'accordo prima che possa entrare in vigore. Il regolamento si applicherà 30 mesi dopo la sua entrata in vigore per le autovetture e i furgoni, e 48 mesi per gli autobus, gli autocarri e i rimorchi (per i veicoli costruiti da piccoli costruttori di volumi, si applicherà dal luglio luglio 2030 per le autovetture e i furgoni, e dal primo luglio 2031 per gli autobus e gli autocarri). (Beb)