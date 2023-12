Tav: M5s, polemica Pd Piemonte risibile, ripassino la storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La polemica scatenata dal Pd in Piemonte sul Tav è francamente risibile. Ai democratici servirebbe forse un ripasso di storia: il M5s in Parlamento non si è mai espresso in modo favorevole sull'infrastruttura. Anzi, a inizio agosto del 2019, pochi giorni prima che Salvini venisse folgorato sulla via del Papeete, in Parlamento fu messa ai voti una nostra mozione che chiedeva espressamente di fermare l'opera". Lo affermano in una nota i parlamentari piemontesi del M5s Antonino Iaria, Elisa Pirro e Chiara Appendino. "Su questo siamo sempre stati coerenti: parliamo di una linea ferroviaria antistorica, che quando sarà pronta - se mai lo sarà - rappresenterà una buffa obsolescenza. Un po' come ascoltare la musica col mangianastri. Nel frattempo, sarà sperperata una valanga di soldi pubblici e verrà sventrata un'area non trascurabile di arco alpino. L'Ue inizia forse a pensarla alla stessa maniera, visto che vuole dirottare sugli aiuti a Kiev - altra scelta rivedibile - una parte del finanziamento. Il Pd lasci la storiografia agli esperti, e non dia versioni fuorvianti e farsesche dei fatti", concludono.(Com)