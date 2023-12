© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala incontra la stampa per il tradizionale scambio di auguri di Natale e buone feste.Palazzo Marino, sala dell'Orologio (ore 12)Gli assessori Lamberto Bertolé (Welfare e salute) e Tommaso Sacchi (Cultura) intervengono alla conferenza stampa di presentazione della tredicesima edizione del progetto Filarmonica della Scala – prove aperte.Teatro alla Scala, ridotto dei palchi (ore 12:30)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 14:30)REGIONESi riunisce il consiglio regionale.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10)Gli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda) partecipano alla conferenza stampa di presentazione di Butalà, piatto innovativo realizzato con tartufo nero e patate dell'Oltrepò Pavese.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Filzi, 22 (ore 12)Nella pausa dei lavori consiliari dedicati alla sessione di bilancio, il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, incontrano i giornalisti per il tradizionale scambio di auguri natalizio.Palazzo Pirelli, spazio ricevimenti, 26° piano (ore 13)L'assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini partecipa al convegno "Disabilità e pazienti fragili: la presa in carico dopo la maggiore età" organizzato dall'Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta.Palazzo Pirelli, Auditorium Gaber, piazza Duca d'Aosta, 3 (ore 15:30)L'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa alla cerimonia conclusiva di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023.Teatro Donizetti, piazza Cavour, 15, Bergamo (ore 17)Il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e ai Giovani Lara Magoni, partecipa al Consiglio regionale del Coni.Stadio San Siro, Piazzale Angelo Moratti (ore 18)VARIEPresidio di studenti universitari da tutta la Lombardia per denunciare il sotto finanziamento del diritto allo studioPalazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 9)Inaugurazione del nuovo murale opera dall'artista ACME 107 realizzato con il sostegno di Mitsubishi Electric.Via Oleandri, 7 (ore 11)Cerimonia di intitolazione della Biobanca a Giorgio Angeletti, medico chirurgo e imprenditore farmaceutico bergamasco, e la contestuale presentazione del progetto "La medicina di precisione in oncologia: caratterizzazione molecolare dei tumori solidi per la terapia personalizzata".Ospedale Papa Giovanni XXIII ritrovo alla base della Torre 6 ingresso 45 di Hospital street (ore 11:30)Congresso regionale di ALI Lombardia alla presenza di sindaci e amministratori locali. Tra gli altri, intervengono: Matteo Ricci, Presidente nazionale di ALI e Sindaco di Pesaro, Lorenzo Radice, Presidente Ali Lombardia e sindaco di Legnano, Stefania Bonaldi, Vice Presidente ALI nazionale e Carlo Assi, Consigliere Comune Cernusco sul Naviglio.Città Metropolitana, Sala consiliare, Via Vivaio, 1 (ore 12)Presentazione del volume "A chi smeraldi e a chi rane", di Bianca Pitzorno (Bompiani, 2023), all'interno della rassegna Al di là del mare c'è una storia da raccontare. A presentare il libro dialogano con l'autrice, Francesca Alfano Miglietti, Giulia Ichino, Daniela Sardo e Patrizia Sardo Marras.Nonostante Marras, via Cola di Rienzo 8 (ore 18:30)