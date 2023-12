Legge Bilancio: Malan, Fd'I soddisfatta, mantiene impegni presi e sostiene redditi medio-bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Fratelli d'Italia siamo molto soddisfatti di questa legge di Bilancio che, pur in un momento reso difficile dalle decisioni di chi ci ha preceduto, per esempio sul superbonus e sul Reddito di cittadinanza, mantiene fede agli impegni. Sostiene i redditi medio-bassi mettendo più soldi in busta paga, aiuta le famiglie e mette più fondi per Forze dell'ordine e per la sanità". Lo ha detto il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, ai telegiornali.(Rin)