Intercettazioni: Costa (Az), presunzione di innocenza sconosciuta a M5s

- "Non mi stupisce che il Movimento cinque stelle si opponga nettamente all'emendamento che punta ad impedire la pubblicazione letterale delle ordinanze di custodia cautelare". Lo afferma Enrico Costa, deputato di Azione. "Loro non sono dalla parte della presunzione di innocenza, ma dalla parte del marketing politico-giudiziario, delle notizie propalate su persone poi assolte, su cui resterà impressa quella cicatrice, dalla parte di quei magistrati che inseriscono nelle ordinanze di custodia cautelare notizie colorite solo per rafforzare le loro inchieste e raggiungere i titoli dei giornali. Noi siamo diversi, il nostro emendamento punta a bilanciare la libertà di informazione con un principio sacrosanto, quello della presunzione di innocenza", conclude.(Rin)