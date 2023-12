Sanità: Savo (Fd'I), nel Lazio da Pd oltre 15 miliardi a privati in 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solidarietà espressa dai consiglieri Mattia e Ciarla del Pd a medici e operatori della sanità in sciopero "lascia basiti e non poco se pensiamo che la precedente amministrazione regionale di marca Pd ha pagato ben 15.868.492.895 euro per le prestazioni sanitarie erogate dal privato dal 2018 al 2022 e che l’incremento per le stesse nell’ultima legislatura è stato di 502.773.186 euro". Lo afferma in una nota il consigliere di Fd'I del Lazio, Alessia Savo. "Se poi facciamo qualche passo ancora più indietro al 2016 - prosegue -, l’aumento per le casse della Regione è stato di 563.966.710 euro. Sempre per restare nel campo dei numeri, però, e questi sono quelli che riguardano la gestione Rocca, sono 191 i milioni investiti per le nuove assunzioni dall’insediamento del nuovo governo regionale: complessivamente i contratti a tempo indeterminato, autorizzati dal direttore generale Andrea Urbani, sono 3.447 da marzo ad oggi, 504 quelli a tempo determinato. Quanto alle spese autorizzate per il decongestionamento dei pronto soccorso, si tratta chiaramente di misure temporanee per affrontare un’emergenza che ci ha investiti da sinistra e che ci siamo trovati a dover gestire con rapidità per evitare spettacoli indegni che non vogliamo più vedere. L’opera di risanamento della sanità - conclude - è appena iniziata: quelli che oggi accusano il governo hanno avuto dieci anni per gestirla e oggi perdono l’occasione di fare opposizione costruttiva e lasciar lavorare chi la sanità è impegnato a ricostruirla".(Com)