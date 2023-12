Imprese: Elt Group, nel 2023 cresce volume ordini, si allargano dimensioni gruppo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo segno grafico di Elt Group sintetizza i tre messaggi al centro dell’evoluzione aziendale: la dominance dello spettro elettromagnetico in ogni dominio, la proiezione globale e l’accresciuta capacità di protezione di asset, persone e dati. Elt si conferma un’azienda fortemente orientata all’innovazione e alla Ricerca e Sviluppo con un investimento complessivo di 50 milioni annui tra interno e finanziato. Di grande rilievo l’attenzione dell’azienda sull’Artificial intelligence nei processi e nei prodotti, e in particolare come abilitante per il Cognitive Emso. Continua la ricerca sul tema Cyber Ew, proprio quest’anno è stata annunciata anche la nuova funzionalità Rf Cyber per l’antidrone che costituisce un complemento dei moduli “jamming”, “radar” e “visivo”. Altro importate filone di ricerca da parte dell’azienda è quello relativo ai payload installabili su piattaforme unmanned di piccole dimensioni attraverso l’applicazione di nuove tecnologie Swap. Prosegue inoltre la ricerca sulla biodifesa: la tecnologia E4Shield è stata testata con successo sull’influenza stagionale e nuove campagne di test sono previste su H5N1 (aviaria), su Rsv anche detto Virus Sinciziale, sull’Influenza Australiana, sulla Sars sulla Mers. Nella roadmap sono inoltre previsti test sui batteri di Pneumococco e Legionella. La tecnologia è stata oggetto di pubblicazioni scientifiche su prestigiose riviste scientifiche quali “Viruses” e “European Society of Medicine”. (segue) (Com)