Lazio: ok da commissione al bilancio di previsione del Consiglio 2024-26 (2)

- La parola è stata data a questo punto agli uffici, in modo da entrare nel merito delle voci di aumento di cui si discuteva: è stato spiegato come ci sia un aumento di 1,1 milioni di euro per incremento della voce riguardante i vitalizi degli ex consiglieri in conseguenza dell’aumento del costo della vita; è stato anche detto però come a questo abbia fatto da contraltare la riduzione di spese di gestione non obbligatorie, con il risultato che, dei 4,5 milioni di euro di aumento complessivo, comprendente la spesa per il S. Maria della Pietà, solo 2,5 sia l’aumento effettivo, essendo state tagliate spese per 2 milioni di euro circa. Emanuela Droghei del Pd ha annunciato l’astensione del partito sul documento, mentre Leodori ha chiesto agli uffici di approfondire la questione della pignorabilità dei vitalizi a livello normativo. Daniele Sabatini di Fratelli d’Italia ha da parte sua elogiato il lavoro svolto dagli uffici per il contenimento dei costi. Nella replica, Aurigemma ha ricordato come alcune regioni si siano già espresse a livello legislativo per la impignorabilità dei vitalizi: "la Corte dei conti deve senz’altro esercitare la sua funzione di controllo contabile ma sta alla politica fare le scelte operative, nel rispetto dei vincoli da tenere presenti". Aurigemma ha voluto anche chiarire come la missione in Giappone che gli ha impedito di essere presente ai lavori in Ufficio di presidenza del documento esaminato oggi in commissione (aspetto fatto notare da Droghei nel suo intervento) "fosse di rilevanza strategica in quanto inerente a un settore, quello dell’industria aerospaziale, in cui il Lazio vanta delle eccellenze". (Rer)