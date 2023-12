Fd'I: De Priamo, Atreju 2023 si conferma spazio di confronto aperto e di elaborazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Conclusa la kermesse di Atreju, il bilancio dell'edizione 2023 conta numeri straordinari di partecipazione da ogni parte d'Italia, con quattro giorni di intenso confronto aperto all'interno del centrodestra e con numerosi esponenti del centrosinistra, oltre a leader stranieri, giornalisti, artisti, intellettuali e rappresentanti della società civile". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "Ancora una volta - prosegue - la festa di Fratelli d'Italia si conferma un palco libero e aperto su cui vengono portate le idee e i progetti di Fratelli d'Italia e del centrodestra italiano, si elabora un confronto dialettico con tutte le istanze sociali e politiche della società italiana e su cui, novità di quest'anno, si pesa quanto realizzato dal governo Meloni e si traccia la rotta per proseguire nell'azione di governo. Dispiace per chi non ha il coraggio di confrontarsi con gli avversari, ma nonostante gli anni che passano e le responsabilità che cambiano, la generazione Atreju ha dimostrato anche quest'anno quella freschezza di idee e quella capacità di analisi e di progettazione che il Governo Meloni continua a mettere al servizio della nazione".(Rin)