Lazio: Aurigemma, fondamentale diffondere ai giovani tradizioni del territorio

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato questa mattina all’evento “Viva il Presepe”, nella sala etruschi del Consiglio regionale del Lazio. Nel corso dell'iniziativa sono stati premiati i presepi migliori realizzati dagli studenti delle scuole primarie e secondarie della Regione, insieme agli scout. I presepi sono stati esposti nella sede del Consiglio regionale. "Ringrazio per questa bella iniziativa gli organizzatori e le scuole presenti, che hanno partecipato alla manifestazione - spiega in una nota Aurigemma -. L’evento di oggi ha come obiettivo quello di rafforzare e sottolineare l’importanza delle nostre tradizioni, della nostra storia. Tra l’altro, quest’anno ricorrono gli 800 anni del primo presepe, a Greccio, in provincia di Rieti, che è diventato un simbolo della nostra regione: un’opportunità anche per valorizzare l’immensa bellezza di un territorio, sia a livello naturale che artistico, e anche per evidenziare il grande patrimonio e la ricchezza, dal punto di vista storico, culturale e religioso. Inoltre - aggiunge - con molto piacere abbiamo ospitato alcune scolaresche, proprio perché è fondamentale diffondere e trasmettere ai più giovani la nostra storia, le tradizioni, che rappresentano il cuore dei nostri territori". (segue) (Com)