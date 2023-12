Tunisia: Poste celebrano giornata internazionale lingua araba con due francobolli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Poste tunisine hanno emesso oggi due francobolli in occasione della Giornata internazionale della lingua araba, celebrandone l'eredità culturale. Nel primo francobollo sono rappresentate figure geometriche della calligrafia araba, in stile cufico e thuluth. Il secondo, invece, raffigura la "dad", la 15esima lettera dell'alfabeto arabo. I due prodotti sono disponibili da oggi in tutti gli uffici postali del Paese, oppure online accedendo al sito delle Poste tunisine. La Giornata internazionale della lingua araba è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 2010 per celebrare il multilinguismo e la diversità culturale, nonché per promuovere la parità di utilizzo di tutte e sei le lingue di lavoro ufficiali dell'Organizzazione. La data coincide con il giorno in cui, nel 1973, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò l'arabo come sesta lingua ufficiale.(Tut)