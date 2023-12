Auto: Urso, accordo Parlamento europeo e Consiglio su Euro 7 successo per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Ue sulla nuova versione del regolamento Euro 7, "finalmente si consolida il fronte del buon senso e prevale la ragione sulla ideologia. Una vera svolta per la politica industriale europea che rappresenta un successo per il nostro Paese". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in merito all'accordo sul regolamento per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore (Euro 7), ossia le nuove norme per ridurre le emissioni del trasporto stradale di autovetture, furgoni, autobus, camion e rimorchi. "Per le autovetture e i furgoni, i negoziatori hanno concordato di mantenere le attuali condizioni di test Euro 6 e i limiti sulle emissioni di scarico: un passo decisivo per salvaguardare la filiera dell'automotive, uno dei pilastri del Made in Italy. Siamo finalmente sulla strada giusta per coniugare gli obiettivi di sostenibilità con le necessità del tessuto produttivo e del sistema sociale", ha concluso Urso. (Rin)