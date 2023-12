Concorrenza: Barabotti (Lega), tutela commercio ambulante e botteghe storiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo disegno di legge "ci sono due aspetti che stanno particolarmente a cuore alla Lega, perché parlano di tradizione e tutela del territorio. Il primo è quello del commercio ambulante: un settore, come altri toccati dalla direttiva Bolkestein, che ha vissuto momenti di grande incertezza. Oggi possiamo dire che questa è una sfida raccolta e vinta grazie al nostro impegno e al sottosegretario Massimo Bitonci. Tuteliamo così un settore che offre un servizio pubblico fondamentale per molti quartieri, per molte comunità e molti cittadini". Lo ha affermato il deputato della Lega, Andrea Barabotti, intervenendo in Aula alla Camera nella discussione generale sul disegno di legge sulla concorrenza. "Di un'altra norma andiamo molto fieri, fondamentale per l'identità e la bellezza dei nostri borghi e dei nostri centri storici - ha continuato il parlamentare -. Una battaglia che ha sempre visto la Lega e i nostri amministratori locali in prima linea. I sindaci italiani non saranno più soli a combattere l'aggressione del loro territorio da parte di alcune multinazionali che stanno omologando il volto di tutte le nostre città o da parte di kebabbari, money transfer o mini-market che sono un problema per interi quartieri".(Rin)