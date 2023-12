Roma: Meleo (M5s), tante criticità in bilancio, non risponde a bisogni di città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bilancio di previsione 2024-2026 di Roma "è preoccupante e molto contrastante". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Linda Meleo. "Nel titolo I mancano i fondi importanti, soprattutto sui Municipi che hanno subito un taglio di circa il 20 per cento rispetto allo scorso anno. Questo significa meno possibilità di fornire servizi essenziali, come quelli sociali, e praticamente zero manutenzioni ordinarie su scuole o verde - spiega -. Come contropartita, si chiedono più sforzi ai cittadini, con un aumento del costo dei servizi, come degli asili nido. Sforzi richiesti anche al settore turismo, che ha già visto l'aumento della tassa di soggiorno e l'invio di cartelle pazze per l'errato calcolo della tassa 2022-2023, su cui chiediamo risposte concrete e certe che a tutt'oggi non ci sono. Per non parlare dell'aumento del contributo Osp del 30 per cento che si abbatte sugli esercizi commerciali dopo i duri anni del Covid. Il tutto perché questa amministrazione non è riuscita a gestire in anticipo la riduzione delle entrate originata dalla sentenza Imu sulle seconde case, che tuttavia risale oramai a oltre un anno e mezzo fa: c'era quindi tutto il tempo di correre ai ripari". (segue) (Com)