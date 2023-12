Roma: Meleo (M5s), tante criticità in bilancio, non risponde a bisogni di città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E che dire sul titolo II - prosegue Meleo -, dove ci sono tanti fondi dal Pnrr al Giubileo, ma per la spesa dei quali si è scelto di esternalizzare tutte le attività, ad Anas, Invitalia, Agenzia del Demanio o Società Giubileo 2050, senza investire nella macchina amministrativa. Ci chiediamo: dopo il 2026, quando finiranno i poteri commissariali, che fine farà la città di Roma? La struttura amministrativa è stata svuotata e per questo siamo preoccupati perché le risposte ai bisogni dei cittadini sono sempre più limitate. Inoltre, anche nel Titolo II i Municipi hanno avuto pochissimi fondi. Ad esempio il I, il V e l'VIII hanno circa 4 milioni e mezzo di euro su 3 anni per gli investimenti e mancano anche tante risorse per indispensabili opere che sono presidi territoriali, come il Farmer's Market a Corviale e il Mercato San Giovanni di Dio.Infine, sulla sicurezza stradale, questione di grave ed attuale emergenza, si stanzia davvero troppo poco, nulla per le ciclabili, né per le isole ambientali e corsie preferenziali. Insomma, questo Bilancio non è in grado di centrare alcun obiettivo indispensabile per la Capitale d'Italia", conclude. (Com)