Cybersicurezza: Ascani-Casu (Pd), garantirla a Comuni e Province

21 luglio 2021

- "L'ennesimo attacco ransomware, rivendicato da un gruppo hacker russo, che potrebbe mettere addirittura a rischio il pagamento di buste paga della Pubblica amministrazione, dimostra ancora una volta quanto siano fragili le attuali difese e l'importanza degli emendamenti che abbiamo già votato in commissione e che saranno discussi alla ripresa dei lavori in Aula a Montecitorio per alzare la guardia attraverso la legge di delegazione europea". Lo affermano Andrea Casu e Anna Ascani, deputati del Partito democratico e firmatari degli emendamenti alla legge di delegazione europea. "Se non vogliamo diventare il paradiso mondiale del cybercrime e che la notizia di queste ore diventi la regola per il futuro - aggiungono i due esponenti del Pd -, il massimo livello di cybersicurezza previste dalla direttiva 'Nis 2' deve essere garantito anche a tutti i Comuni e alle Province del nostro Paese".(Rin)