Perù: caso Pativilca, la procura chiede 25 anni per l’ex presidente Alberto Fujimori

- La procura del Perù ha chiesto 25 anni di carcere per l’ex presidente Alberto Fujimori e per il suo consigliere Vladimiro Montesinos, imputati per il massacro avvenuto nel gennaio del 1992 a Pativilca, nella provincia di Barranca, dove i paramilitari del Grupo Colina rapirono, torturarono e uccisero sei presunti militanti della formazione di estrema sinistra Sendero Luminoso. Lo riferisce l’agenzia di stampa nazionale “Andina” dando conto dell’inizio del dibattimento al Tribunale superiore di giustizia penale. Per Montesinos sono stati chiesti ulteriori cinque anni di pena accessoria d’interdizione, mentre per entrambi gli imputati è stato chiesto un risarcimento a favore di ciascuno degli eredi delle vittime pari a 500 mila sol, poco meno di 122 mila euro. All’udienza Fujimori e Montesinos hanno partecipato collegandosi da remoto. La prossima udienza del processo è fissata per il prossimo 4 gennaio. Le accuse a carico dei due si basano sulle rivelazioni di un ex membro del Grupo Colina, Jorge Ortiz Mantas, che ha confessato di aver partecipato al massacro e ha precisato che la milizia era agli ordini del generale Nicolas Hermoza Rios, capo dell’esercito all’epoca dell’amministrazione Fujimori. (segue) (Brs)