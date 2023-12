Perù: caso Pativilca, la procura chiede 25 anni per l’ex presidente Alberto Fujimori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente è stato scarcerato lo scorso 6 dicembre dopo che la Corte suprema del Paese ha ripristinato una controversa grazia concessagli nel 2017. Fujimori, oggi 85enne, scontava un’altra condanna a 25 anni di reclusione per violazioni dei diritti umani commesse durante il suo governo decennale, tra il 1990 e il 2000, relative in particolare ai casi di Barrio Altos e La Cantuta. L'ex presidente aveva ottenuto nel 2017 l'indulto umanitario dall'allora presidente, Pedro Pablo Kuzsynscki, oggi indagato per corruzione. La Corte Interamericana dei diritti umani (Cidh) era intervenuta nel giugno del 2018 negando la possibilità di concedere una misura di questo genere, trattandosi di reati contro l'umanità. Di più, la Corte aveva sollecitato un'indagine sui motivi che avevano spinto Kuzsyncski all'indulto, rilanciando i sospetti che l'ex presidente avesse ottenuto, in cambio, il sostegno del partito di Kejko Fujimori, figlia di Alberto, a fronte di una mozione di impeachment. La Corte suprema del Perù recepì la sentenza e azzerò l'indulto costringendo Fujimori a rientrare in carcere. Nel marzo del 2022 il Tribunale costituzionale revocò l'intervento della Corte ristabilendo l'indulto di Kuzcynscki. Passate poche settimane, aprile 2022, la Cidh censurava il Tribunale costituzionale chiedendo a Lima di fornire prove che l'indulto non rappresentasse una garanzia di impunità per crimini contro i diritti umani. (segue) (Brs)