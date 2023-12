Vaticano: Becciu su palazzo Londra, nessuno mi aveva parlato di grossi rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comprare palazzi "è nella tradizione della Santa Sede. Già dal 1929 la Santa Sede, dopo i Patti Lateranensi, ha iniziato a investire sui palazzi: Londra, Parigi, Roma, è una tradizione che la Santa Sede ha avuto". Lo ha affermato il cardinale Angelo Becciu intervenendo a "Cinque minuti" su Rai1. "Non sono io - ha aggiunto - che ho scelto. Io, da sostituto, sa quanti uffici dovevo seguire? Diciassette uffici. Io non avevo tempo di seguire passo per passo le questioni economico-finanziarie. C'è un ufficio, l'ufficio amministrativo che si occupava delle questioni amministrative e anche degli investimenti". Quindi "da noi si dice: si prepara un appunto, cioè il dossier. Il capo ufficio, che è il vero responsabile della amministrazione, a quei tempi era monsignor Perlasca, mi presentava i vari dossier. Tra questi il dossier sulla opportunità di investire in un palazzo", ha aggiunto ricordando che per il palazzo di Londra, si tratta di "quattro momenti: investimento, poi uscita dal fondo, perché era un investimento a tempo, acquisto dell'immobile e poi la gestione dell'immobile e vendita dell'immobile. Io ero presente solo al momento dell'investimento. Le altre operazioni io non c'ero più". Lo stesso Becciu ha chiarito che "erano i miei tecnici che mi dicevano che era possibile farlo, che ne veniva fuori un grande vantaggio per la Santa Sede, non mi avevano presentato grossi rischi, inoltre la persona era garantita dalla stessa banca ed altri". (Rin)