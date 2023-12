Argentina: ministro Caputo, misure economiche ci porteranno sulla strada giusta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro "ci saranno mesi di forte inflazione, ma questa tenderà ad attenuarsi e le cose torneranno sulla buona strada". Inoltre, il ministro ha assicurato che le imprese statali "che possono essere privatizzate, lo saranno a breve termine" e che "quelle che non possono essere privatizzate, perché è più difficile, per ragioni tecniche, cercheranno di migliorare i loro conti". "Potete stare certi che nel medio termine saremo sulla buona strada per essere un Paese migliore, con un'inflazione più bassa, più crescita e sostituiremo i piani sociali con lavoro", ha concluso Caputo. (Abu)