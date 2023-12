Vaticano: Becciu, voglio gridare al mondo mia innocenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo e spero" che Papà Francesco creda "nella mia innocenza e comunque io mi darò da fare, è certo, per dimostrare la mia innocenza. Nelle istanze giuridiche e in tutte le maniere io voglio gridare al mondo che sono innocente, che non ho fatto assolutamente questi reati di cui vengo accusato". A dirlo è stato il cardinale Angelo Becciu intervenendo a "Cinque minuti" su Rai1. "Essere condannati non è bello, sono rimasto costernato e ho sentito su di me il peso di me stesso, della mia famiglia ma anche della Chiesa, un cardinale a essere condannato", ha aggiunto. (Rin)