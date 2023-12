Taranto: De Palma (FI), su potenziamento infrastrutturale confronto con sottosegretario Ferrante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la visita di oggi a Taranto del sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, "non possiamo che essere soddisfatti. Abbiamo potuto sottoporgli quanto già contenuto nell'interrogazione parlamentare che ho presentato sulle condizioni della statale 100 che, come è noto, è teatro di moltissimi incidenti anche mortali". Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia, Vito De Palma. "Ferrante è stato molto disponibile e si è impegnato a portare la questione all'attenzione del governo. Abbiamo anche condiviso le varie proposte per decongestionare il traffico sull'arteria, come per esempio la gratuità dell'autostrada Bari-Taranto. Ma non solo: il sottosegretario ha potuto verificare lo stato indecoroso della stazione di Taranto e solleciterà Rfi per accelerare i lavori che partiranno nel 2024 - prosegue -. Abbiamo registrato con favore anche la presenza dell'ingegner Marzi dell'Anas, con cui abbiamo individuato alle criticità da sottoporre al sottosegretario. La presenza di Ferrante a Taranto dimostra e conferma la volontà del governo di essere vicino al nostro territorio con rigore e serietà e noi lo ringraziamo perché il potenziamento infrastrutturale dell'area ionica è una priorità assoluta, considerando anche il picco di affluenza e traffico che registreremo con i giochi del Mediterraneo", conclude De Palma. (Com)