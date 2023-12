Gaza: presidente Siria, social media hanno svelato debolezza di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas ha dimostrato che la tecnologia è più importante delle armi, perché i social media hanno svelato al mondo la verità. Lo ha dichiarato il presidente della Siria, Bashar al Assad, in un discorso durante la sua presidenza delle riunioni del Comitato centrale del Partito Baath. Assad ha spiegato che "il popolo palestinese è riuscito a legarsi alla sua causa". "L'unica cosa di cui vale la pena parlare è la situazione palestinese, in particolare ciò che è accaduto di recente a Gaza, che ha cambiato la storia forse per generazioni, e non cambierà nel prossimo futuro, qualunque siano i risultati della guerra. Gaza è stata distrutta". Il presidente Al Assad ha affermato che "il punto più importante di questa guerra è che il sionismo globale, che ha controllato la narrazione finora sta perdendo piede per la prima volta” grazie ai social media. "L'entità sionista (Israele, ndr) è molto più debole di quanto il mondo immagini, perché porta con sé fattori interni di morte, ma vive dell'ossigeno arabo", ha detto il presidente Al Assad, prima di aggiungere che "Israele non fermerà il suo progetto di espansione”. "Ciò che è accaduto a Gaza ha dimostrato l'inutilità e il fallimento delle politiche occidentali", ha concluso Assad. (Lib)