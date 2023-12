Legge Bilancio: Lega, trovate risorse per poligrafici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti per le risorse stanziate in favore dei lavoratori poligrafici. Con un emendamento dei relatori, che riflette la proposta della Lega, consentiamo il pensionamento anticipato a chi ha lavorato in giornali, agenzie e periodici in crisi, estendendolo al 31 dicembre 2026. Bene che in manovra si sia trovata una soluzione economica: con un investimento di 10,4 milioni di euro per il 2024, un rifinanziamento di 10,5 milioni per i due anni successivi e oltre 2 milioni per il 2027, tuteliamo così i lavoratori, alla luce di un'editoria cartacea sempre più in crisi". Lo dichiarano i senatori della Lega Elena Testor, relatrice di maggioranza della legge di Bilancio, Claudio Borghi Aquilini e Marco Dreosto. (Rin)