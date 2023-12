Roma: più pistole e fucile in città, aumentano le richieste di porto d’armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sempre più numerosi i romani che, per passione, per motivi venatori o per sicurezza personale, richiedono un porto d’armi. Aumentano infatti, secondo i dati forniti ad “Agenzia Nova” dalla questura di Roma, le richieste di autorizzazioni alla detenzione di fucili o pistole. Nel 2022 sono state 2.663 i porto d'armi per difesa personale, rilasciati e rinnovati contro i 2.305 dell’anno precedente. Un aumento di 350 porto d’armi per altrettante pistole. Ma il vero balzo in avanti lo fanno i cacciatori, o meglio le richieste autorizzate per il possesso di un fucile da usare per la caccia. Il dato, infatti, è raddoppiato, passando dalle 3.709 autorizzazioni rilasciate nel 2021 alle 7.331 richieste dell’anno successivo. Per il 2023 si conoscono soltanto i dati relativi al primo trimestre che confermano la tendenza all’aumento, visto che a marzo di quest’anno erano stati già autorizzati 762 porto d’armi per difesa personale e 3.098 per uso caccia. (segue) (Rer)