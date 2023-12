Roma: più pistole e fucile in città, aumentano le richieste di porto d’armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diminuiscono, invece, le richieste per il porto di fucile ad uso sportivo: quelli autorizzati erano oltre 9.300 nel 2020, per diventare 3.841 nel 2022. Insomma, nel corso dello scorso anno, la questura di Roma, ha autorizzato il possesso di armi a poco meno di 14 mila cittadini, per i tre motivi possibili (caccia, sport e sicurezza personale). Ben chiaro che la questura, o comunque l’ente che autorizza i porto d’armi (in altre province è la Prefettura) rispetta i criteri dettati da un preciso regolamento. Soddisfatti tutti i criteri, il porto d’armi deve essere rilasciato. Ci si chiede perché siano così tante le richieste in una città come Roma in cui già si spara molto. Appena ieri mattina, un cittadino peruviano ha sparato tre colpi di pistola in via di Tor de Schiavi, quartiere Centocelle, ferendo un 49enne. Pare si sia trattato di una banale lite da strada. Oppure la scoperta fatta dai carabinieri a Tor Bella Monaca dove sono state arrestate due donne di origini bosniache, di 58 e 35 anni, madre e figlia, casalinghe, trovate in possesso di tre pistole. (segue) (Rer)