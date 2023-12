Roma: più pistole e fucile in città, aumentano le richieste di porto d’armi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ovviamente nella maggior parte dei casi di uso illegale di armi, queste vengono usate da persone che non hanno alcun titolo al possesso e che si sono procurate illecitamente pistole o fucile al mercato nero. Ma così come spiegano gli investigatori, il mercato nero di armi è rifornito indirettamente da quello legale. “Il 90 per cento delle armi che sequestriamo, o quelle che, in seguito ad indagini risultano utilizzate in atti dimostrativi se non in veri e propri omicidi o gambizzazioni, sono calibri medio piccoli, quindi riconducibili ad usi civili e non militare”, ha dichiarato, qualche mese fa, un investigatore, il quale ritiene che pistole, fucili e munizioni in circolazione siano in realtà il bottino di furti negli appartamenti di chi li detiene legalmente. Quindi, più porto d’armi rilasciati, più armi in circolazione e più alto è il rischio che finiscano in mani sbagliate. (segue) (Rer)