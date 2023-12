Napoli: Agerola vince le Olimpiadi dei Monti Lattari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento è stato finanziato dalla Regione Campania e patrocinato dal Coni. “Un mese di sport, all’insegna dei valori sani dell’aggregazione, dell’unione e della condivisione – ha affermato Somma, sindaco del Comune classificatosi al secondo posto nel medagliere – Va sottolineato lo spirito olimpico mostrato da tutti gli atleti, la cooperazione tra enti, la partecipazione di tanti giovani. Una manifestazione da ripetere, al punto che abbiamo già programmato un viaggio ad Olimpia nel 2024 (sede simbolica dei giochi) per accendere la fiamma olimpica da quella originale”. Soddisfatto anche Naclerio, sindaco del Comune che si è aggiudicato la manifestazione. “Un risultato che ci riempie di orgoglio – commenta – e che conferma il valore e il talento degli atleti agerolesi che hanno preso parte a questo straordinario momento di sport con l’obiettivo di valorizzare una volta di più la nostra terra”. All’iniziativa hanno preso parte anche i forum dei giovani dei sette comuni. “Le olimpiadi dei Monti Lattari si sono dimostrate un momento di importante e di alto valore in termini di partecipazione agonistica e di sostegno da parte dei cittadini dei comuni coinvolti – affermano Davide Minieri e Vincenzo Aiello, consiglieri comunali di Pimonte tra gli ideatori dell’evento – Il nostro obiettivo sarà adesso quello di lavorare per ripetere questa importante esperienza anche nei prossimi anni”. (Ren)