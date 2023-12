Migranti: Viminale, proficuo colloquio Piantedosi-Cleverly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato per gli Affari Interni del Regno Unito, James Cleverly. E' quanto si legge in una nota del Viminale. “Il rapporto tra i nostri due Paesi - ha dichiarato il ministro Piantedosi - vive un momento di grande sintonia e pragmatica collaborazione. I continui contatti e il recente incontro a Roma tra i nostri premier testimoniano ancora una volta lo stretto rapporto tra i nostri Paesi e la concordanza di prospettive su vari temi, in particolare quello migratorio". Nel corso del proficuo colloquio - continua la nota - i due ministri hanno condiviso la convinzione che bisogna lavorare insieme per una sempre più efficace azione nei principali Paesi terzi di transito dei flussi migratori. “Per quanto riguarda il flusso delle partenze via mare - ha concluso Piantedosi - bisogna continuare l’azione di contrasto al traffico dei migranti, prevenire le partenze irregolari e potenziare i rimpatri volontari assistiti verso i Paesi di origine”. (Com)