Tunisia - Germania: al via programma di formazione congiunto nel campo della governance

- Il ministero della Sanità, la scuola nazionale di Amministrazione della Tunisia e l'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi hanno firmato oggi a Tunisi, un accordo di cooperazione e partenariato volto a istituire un programma di formazione nel campo della governance. Il programma comprende una serie di attività formative per il "buon governo, la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori", riferisce una nota del ministero della Sanità. L'intesa andrà a beneficio dei settori pubblico e privato, nonché dei rappresentanti della società civile. Alla cerimonia della firma hanno partecipato il ministro della Sanità, Ali Murabit, il direttore della scuola nazionale di Amministrazione, Khawla Al Obaidi, e la vicepresidente dell'istituto federale per la valutazione dei rischi della Germania, Tanja Schwerdt. Durante la cerimonia, è stata sottolineata l'importanza di migliorare le prestazioni delle strutture pubbliche e il coinvolgimento del settore privato e della società civile nel processo decisionale, al fine di costruire visioni, proposte e progetti di cambiamento con un approccio partecipativo. L'accordo rientra nel quadro del piano strategico della scuola nel campo della creazione di programmi di partenariato e cooperazione tripartiti, in ambito giuridico e diplomatico, che hanno contribuito ad aprire orizzonti promettenti e a raggiungere risultati incoraggianti in Tunisia. (Tut)