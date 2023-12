Nato: ministro Difesa tedesco Pistorius, Russia non attaccherà né oggi né domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non attaccherà la Nato “né oggi né domani” e “auspicabilmente mai”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. L'esponente del governo di Berlino ha aggiunto che, secondo “tutti gli esperti militari, tra cinque o otto anni”, la Russia disporrà del potenziale per un'offensiva contro uno Stato dell'Alleanza atlantica. Per Pistorius, “la questione decisiva” non è quindi se la Russia attaccherà la Nato, “ma se possa farlo e lo farà”. Pertanto, “tutti” gli Stati parte dell'Alleanza atlantica devono fare “tutto il possibile” per prepararsi a questo scenario e garantire la deterrenza. Allo stesso tempo, il ministro della Difesa tedesco ha avvertito che “un attacco contro la Nato ha conseguenze”. Pistorius si poi detto “divertito” dalle affermazioni del presidente russo, Vladimir Putin, secondo cui il suo Paese non ha alcun interesse ad attaccare la Nato. Come infine osservato dall'esponente del governo tedesco, Putin ha infatti contraddetto più volte le sue dichiarazioni. (Geb)